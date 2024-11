Corinthians abre vantagem na final do Paulistão Feminino

? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 15, 2024

Momento das equipes

O único gol da partida disputada nesta sexta saiu dos pés da atacante Gabi Zanotti. Após boa troca de passes, a camisa 10 do Corinthians recebeu na área e bateu de esquerda para superar a goleira Tapia.

As corintianas conquistaram todos os troféus disputados até o momento no ano (Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores) e podem repetir 2024, quando foram campeãs quatro vezes na temporada. As Soberanas, por sua vez, podem perder pela segunda vez para as mesmas rivais em um mata-mata em 2024. Elas perderam a decisão do Brasileiro para as Brabas.

Esta é a terceira vez que Palmeiras e Corinthians decidirão um título entre as mulheres. Em 2021, as alvinegras conquistaram o Brasileirão batendo as Palestrinas. No ano passado, os rivais fizeram a final da Libertadores, com triunfo das Brabas na despedida do técnico Arthur Elias.