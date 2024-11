Canal UOL está na TV a cabo: não perca nesta sexta o programa UOL Prime

O Canal UOL chegou às principais operadoras de TV por assinatura e via satélite com uma programação especial.

Nesta sexta, às 22h, você não pode perder o UOL Prime, programa que vai reunir quatro reportagens em vídeo com o melhor do jornalismo do UOL.

NA edição de hoje, você vai descobrir quem são as "estrelas" de roubo a banco no Brasil, que investiram milhões de reais em assaltos cinematográficos; também acompanhará a discussão sobre o projeto de lei que quer proibir celulares nas salas de aulas; as falas de um dos amigos do jogador Robinho sobre a noite em que o ex-atleta estuprou uma jovem em Milão, em 2013; e, por fim, Fernanda Torres vai contar tudo sobre a campanha do filme "Ainda Estou Aqui" para conquistar indicações ao Oscar.

Canal UOL na TV

No início de novembro, o Canal UOL fez sua estreia em algumas das principais operadoras de TV por assinatura e streaming: Oi TV, TVRO Embratel, Zapping, Vivo TV e UOL Play

Os assinantes podem acompanhar os programas que já eram exibidos pela home-page do UOL, pelos canais do YouTube do UOL diretamente na TV, com uma grade de programação linear.

A emissora ficará no ar 24 horas por dia, sete dias por semana, com uma programação capitaneada por um time de apresentadores e jornalistas que reúne algumas das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, PVC, Maria Ribeiro, Tati Bernardi, Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, Thaís Bilenky e José Roberto de Toledo.

Eles irão representar o jornalismo profissional e o entretenimento de qualidade. Ao todo, o Canal UOL promete exibir cerca de 40 atrações em sua grade.



O Canal UOL já está disponível nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming: