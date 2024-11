Campos Neto fala em demora para IPCA ficar na meta

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta, 14, que a inflação tem mostrado dificuldade para convergir à meta. A afirmação foi feita durante participação na abertura do 12.º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, evento em que ele recebeu homenagem dos idealizadores.

A fala de Campos Neto se segue ao teor do comunicado e da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. Os documentos trouxeram a revisão de 3,5% para 3,6% na projeção do BC para a inflação no horizonte relevante da política monetária. "Temos isto, números de IPCA um pouco piores na ponta", disse Campos Neto. "As expectativas são a parte que gera mais preocupação."

Ele voltou a citar a necessidade de ajuste fiscal como complemento à política monetária mantida pelo BC. "Se a gente não entender que precisa fazer o ajuste pelo lado dos gastos, a gente acaba interditando o debate, acaba fazendo com que esse prêmio de risco (sobre ativos como juros e dólar no mercado futuro) fique maior por mais tempo", afirmou. "Isso é muito prejudicial para a convergência da inflação e para um ambiente de juro mais baixo, mais estável."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.