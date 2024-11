BYD U8: o que já sabemos sobre SUV de luxo que gira sozinho e vem ao Brasil

A BYD está prestes a causar mais um impacto no mercado brasileiro. Desta vez o protagonista é o U8, SUV elétrico luxuoso mais caro da China com suas tecnologias avançadas e design futurista. A expectativa é que ele chegue por aqui no segundo semestre do próximo ano.

Com a promessa das primeiras entregas na China já para este ano, o U8 Premium Edition tem um preço inicial lá de 1.098.000 yuans, equivalente a pouco mais de R$ 913 mil. O SUV elétrico deverá competir com outros modelos de luxo, como o Mercedes-Benz EQS SUV e o BMW iX.

O UOL Carros apurou que o U8, que ainda não possui data de lançamento oficial no Brasil, deverá chegar ao mercado com um preço estimado próximo de R$ 1,35 milhão, posicionando-se como um dos SUVs elétricos mais caros do país.

Imagens de um protótipo do BYD U8 circulando pelas ruas de São Paulo viralizaram nas redes sociais da página Falando de Carro, gerando grande expectativa entre os entusiastas de carros.

Mas afinal, o que se esconde por trás desse visual imponente? Vamos desvendar mais alguns dos detalhes técnicos que tornam o U8 tão especial.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Como é o BYD U8

O que mais chama a atenção no U8 é sua capacidade de girar 360 graus sobre o próprio eixo, uma funcionalidade que facilita manobras em espaços apertados e oferece um toque de futurismo ao veículo. O SUV ainda conta com um sistema de suspensão pneumática que permite ajustar a altura do veículo e oferecer mais conforto de rodagem, além de tem habilidade de 'giro de tanque', conseguindo flutuar na água - inclusive em marcha a ré.

Tanto o carro quanto o motor são monstruosos em dimensões e potência. São 5,3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3,05 metros de distância entre-eixos. Com um peso de 3.460 kg, o SUV que guarda alguma semelhança física com o Land Rover Defender conta com um sistema de propulsão elétrico de alta performance, capaz de oferecer aceleração rápida e desempenho esportivo.

São quatro motores elétricos atuando distintamente, com cerca de 1.200 cv de potência e 103,5 kgfm de torque máximo. Eles funcionam alavancados por um propulsor 2.0 turbo de quatro cilindros, que serve como gerador, convertendo a gasolina no tanque em eletricidade armazenada na bateria de 50 kWh.

Tecnologia

O BYD U8 é equipado com as mais recentes tecnologias da marca chinesa, incluindo um sistema de infoentretenimento de última geração, um painel de instrumentos de 23,6?, um monitor principal de 12,8? e duas outras telas de 12,8? para os ocupantes da segunda fila.

Há assistentes de condução avançados e uma bateria de alta capacidade que proporciona uma autonomia considerável de mil km, um pouco menos do que o sedan BYD King (1.100) e o BYD Yuan (1.200). Conta com um sistema semiautônomo de 38 sensores, três radares ultrassônicos e 18 câmeras.

O modelo ainda oferece carregamento rápido de até 110 kW, permitindo um reabastecimento de 30 a 80% em apenas 18 minutos. A funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) do U8, com uma capacidade de 6 kW, transforma o SUV em uma fonte de energia móvel, capaz de alimentar dispositivos eletrônicos por até 25 horas. O interior do U8 vem ainda com estofamento em couro e acabamento em madeira.

