Ataque russo deixa ao menos 1 morto e 40 mil sem energia na Ucrânia

A Rússia atacou mais uma vez a cidade portuária ucraniana de Odessa, no sul do país, com drones e mísseis lançados no centro da cidade. Os ataques causaram vítimas e grandes danos materiais, já que Moscou intensificou seus ataques à infraestrutura civil da Ucrânia, no período que antecede o rigoroso inverno na região. De acordo com o prefeito de Odessa, Hennadiy Troukhanov, 40 mil moradores ficaram sem aquecimento como resultado do ataque.

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de dez outras ficaram feridas, incluindo uma criança de 9 anos, no ataque russo à cidade ucraniana de Odessa. "Odessa sofreu mais uma vez um ataque inimigo massivo (...) De acordo com dados preliminares, uma pessoa morreu", disseram os serviços de emergência ucranianos no Telegram.

A vítima era "uma mulher de 35 anos que dormia perto de uma janela", de acordo com uma postagem do prefeito desse importante porto do Mar Negro, Gennady Troukhanov, na mesma rede social.

Também foram registrados danos materiais significativos. Um prédio residencial no centro da cidade foi completamente destruído e muitos outros foram seriamente danificados, de acordo com o governador da região, Oleh Kiper.

Segundo ele, as infraestruturas de energia foram afetadas, incluindo um tubo de aquecimento, e 40 mil pessoas ficaram sem eletricidade nesta sexta-feira (15). Prédios públicos, como escolas e hospitais, também foram afetados, incluindo uma maternidade onde cerca de 30 mulheres estavam dando à luz no momento do ataque.

A força aérea ucraniana disse ter destruído 25 dos 29 drones disparados pelas forças russas durante a noite de terça-feira, bem como um míssil teleguiado Kh-59/69.

Inverno será difícil

Embora a situação esteja sob controle nesta manhã, segundo o governador, isso mostra a vulnerabilidade da cidade portuária, que é regularmente atacada por drones e mísseis. Há apenas alguns dias, um ataque semelhante também danificou a infraestrutura de energia da cidade.

Em todo o país, os ataques da Rússia já destruíram ou danificaram seriamente quase dois terços da infraestrutura, e milhões de pessoas estão vivendo sob as constantes ameaças de cortes de energia.

Kiev já alertou que este inverno será, sem dúvida, o mais difícil de atravessar para os ucranianos desde o início da invasão russa em grande escala no país europeu.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI na Ucrânia

(RFI com AFP)