Argentina registra o décimo mês consecutivo de superávit primário em outubro

BUENOS AIRES (Reuters) - A Argentina registrou o décimo superávit primário mensal consecutivo em outubro, de 746,921 bilhões de pesos argentinos (753,7 milhões de dólares), informou o ministro da Economia, Luis Caputo, nas redes sociais nesta sexta-feira, conforme o governo busca medidas rigorosas de austeridade para enfrentar a crise econômica.

O setor público registrou um superávit financeiro de 523,398 bilhões de pesos no mês passado.

O presidente libertário Javier Milei fez do "déficit zero" uma política econômica fundamental e prometeu vetar quaisquer projetos de lei que ameacem o equilíbrio fiscal. Ele culpa os gastos de governos anteriores por contribuírem com a inflação altíssima.

