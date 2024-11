BUENOS AIRES (Reuters) - A Argentina anunciou nesta sexta-feira que eliminará impostos sobre produtos comprados no exterior, como parte do processo de liberalização do comércio promovido pelo governo de Javier Milei.

"O governo decidiu eliminar os impostos sobre as compras no exterior. Essa medida entrará em vigor em dezembro", disse a jornalistas o porta-voz da presidência, Manuel Adorni.

(Por Nicolás Misculin)