Xi Jinping chega ao Peru para reunião com Biden e cúpula Ásia-Pacífico

O presidente da China, Xi Jinping, chegou nesta quinta-feira (14) ao Peru para participar da cúpula Ásia-Pacífico e se reunir com seu par americano, Joe Biden, constataram jornalistas da AFP.

Xi, cujo avião pousou por volta das 13h locais (15h no horário de Brasília) em uma base militar próxima a Lima, deve inaugurar nesta quinta o megaporto de Chancay, financiado por Pequim, e no sábado se encontrará com Biden.

axm/vel/mel/ic/jb

© Agence France-Presse