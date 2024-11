Wall Street fecha em queda depois que Powell reduz esperanças de corte de juros em dezembro

Por Sinéad Carew e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta quinta-feira, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, diminuiu esperanças dos investidores de outro corte na taxa de juros este ano, dizendo que o banco central dos EUA não precisa se apressar para flexibilizar a política monetária.

Powell disse em um evento do Fed de Dallas que, com a economia ainda crescendo, o mercado de trabalho sólido e a inflação ainda acima da meta de 2%, o Fed pode deliberar cuidadosamente sobre os cortes nas taxas.

Embora os traders seguissem apostando em uma redução de 25 pontos-base na reunião de dezembro do Fed, a probabilidade caiu para 62%, de 76% no início da tarde e de 82,5% na quarta-feira, mostrou a ferramenta CME FedWatch.

"Os comentários de Powell colocaram mais água fria no que era uma perspectiva muito otimista sobre o caminho para os cortes nas taxas", disse Adam Hetts, chefe global de multiativos da Janus Henderson Investors.

"No entanto, não podemos dar como certo que a inflação e a mão de obra estão em equilíbrio, portanto, essa é uma mensagem encorajadora sobre a economia."

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,47%, para 43.750,86 pontos, o S&P 500 perdeu 0,60%, para 5.949,17 pontos e o Nasdaq Composite teve queda de 0,64%, para 19.107,65 pontos.

Powell falou após dados mostrarem que o índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,2% em uma base mensal em outubro, em linha com as previsões, embora o aumento anual de 2,4% tenha sido um pouco maior do que as expectativas.

Os pedidos de auxílio-desemprego caíram 4.000 para 217.000, com ajuste sazonal, na semana encerrada em 9 de novembro, abaixo da previsão.

"Há cada vez mais evidências de que a inflação continua mais alta do que a meta de 2% do Fed", disse Melissa Brown, diretora-gerente da Investment Decision Research da SimCorp, em Nova York. "Os números ficaram mais ou menos em linha com as expectativas, mas às vezes os investidores dão um passo atrás e perguntam: "O que isso realmente significa?" Isso gera mais incerteza sobre o que o Fed fará após a reunião de dezembro."

O impulso de alta pós-eleitoral da semana passada nos EUA está diminuindo, conforme o foco também se voltou para as possíveis pressões inflacionárias decorrentes de mudanças nas políticas, como as tarifas mais altas esperadas do governo do presidente eleito Donald Trump.

O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, disse nesta quinta que os altos acordos salariais dos sindicatos e a possibilidade de aumentos futuros nas tarifas podem fazer com que as autoridades do Fed sejam mais cautelosas e pensem que venceram a batalha contra a inflação alta.

Entre os 11 principais setores industriais do S&P 500, o de industriais foi o que apresentou a maior queda, perdendo 1,7% no dia, com alguns de seus maiores obstáculos vindos das empresas de defesa, que haviam se recuperado acentuadamente nos dias após a eleição.

A RTX Corp foi o maior peso do setor de defesa na quinta-feira, encerrando em queda de 3,9%, depois de cair para seu nível mais baixo desde 19 de setembro. A General Dynamics também foi um grande peso, encerrando em queda de 6,9%, depois de atingir seu nível mais baixo desde 31 de outubro.

O Dow de primeira linha teve algum apoio de uma alta de 6% na Walt Disney, depois que a gigante do entretenimento divulgou lucros trimestrais que superaram as estimativas de Wall Street e ofereceu uma orientação robusta para os próximos anos.

O setor de consumo discricionário foi o segundo setor mais fraco do S&P 500, caindo 1,5%, com alguma pressão dos fabricantes de veículos elétricos.

As ações da Tesla, fabricante de veículos elétricos, fecharam em queda de 5,8% e as da Rivian Automotive caíram 14,3%, depois que a Reuters informou que a equipe de transição de Trump está planejando eliminar o crédito fiscal ao consumidor de 7.500 de dólares para compras de veículos elétricos como parte de uma legislação mais ampla de reforma tributária.