Vídeos educativos e de segurança ressurgem na China após atropelamento em massa

BEIJING (Reuters) - Vídeos ensinando como evitar ser atropelado por veículos em alta velocidade voltaram a circular na China, após um homem irritado com seu divórcio avançar contra uma multidão em Zhihai, matando 35 pessoas e ferindo 43.

Um vídeo do Diário do Povo, publicado originalmente em julho de 2022, viralizou nas redes sociais chinesas com um instrutor demonstrando para crianças como evitar o atropelamento por um carro.

O ataque ocorreu na segunda-feira e causou comoção geral e muitos comentários nas redes sociais, realçando o crescimento recente da violência e alimentando os debates sobre saúde mental.

Muitos dos comentários foram apagados das redes sociais, mas os vídeos e postagens sobre segurança seguem sendo compartilhados, alguns com temática da melhoria do conhecimento sobre medidas de precaução, e diagramas visuais mostrando como evitar ataques com carros.

No vídeo, as crianças são instruídas a não deitar no chão ou correr na mesma direção do veículo. Elas devem, na verdade, correr na direção contrária, para a esquerda ou direita do carro.

Em outra postagem da força-tarefa contra o terrorismo por parte do gabinete de segurança pública de Shenzhen, publicado na terça-feira, instruções no formato de animação mostravam vários cenários de ataques similares, perguntando "O que eu faço se me deparar com um ataque terrorista com um veículo?"

Uma das instruções sugere que, se você não tiver estruturas ou objetos para se proteger atrás deles, deve usar roupas, ovos ou farinha para obstruir a visão do motorista.

(Reportagem de Qiaoyi Li e Bernard Orr)