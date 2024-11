Tales: Bolsonaro é o grande derrotado após explosões em Brasília

O atentado a bomba na praça dos 3 Poderes, em Brasília, enterrou a possibilidade de anistia aos atos do 8 de janeiro de 2023 e sacramentou a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quinta (14).

O Bolsonaro, com esse episódio, está enterrada a anistia, a proposta, a ideia dele de aprovar um projeto de anistia. Mais do que enterrado, todos os sinais que os ministros deram (...). Queriam matar o ministro. No processo, já descobriram isso, que havia um plano de sequestrar o Alexandre de Moraes [ministro do STF] e, talvez, matá-lo.

Agora esse outro aí veio para matar o ministro Alexandre de Moraes. Você imagina como a Corte se sente? Então, o Bolsonaro, todos eles estão prontos para condená-lo. Ele é o grande [perdedor], perdeu a anistia e deu um passo adiante em direção ao cadafalso. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que esses episódios acabaram reforçando as instituições brasileiras.

É claro a democracia sofre um pouco, mas eu acho que por outro lado as instituições estão se mostrando tão fortes que isso acaba sendo bom para o país. Uma demonstração de força e um aviso para lá, o Donald Trump, [Javier] Milei, essa gente de fora.

Olha, aqui estamos diferentes, aqui é diferente. Não vai ser da forma que vocês estão achando que fazem aí na terra de vocês e que vão fazer aqui, nem da forma que o Bolsonaro está achando. Tales Faria, colunista do UOL

