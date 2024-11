Suzano precifica cerca de US$165 mi em "panda bonds" a 2,8% ao ano

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Suzano informou nesta quinta-feira que precificou 1,2 bilhão de renminbi (aproximadamente 165 milhões de dólares) em "panda bonds" para colocação no mercado chinês com yield e cupom de 2,8% ao ano e vencimento em novembro de 2027.

A operação, realizada por meio de sua subsidiária Suzano Holanda, tem liquidação prevista para 15 de novembro de 2024, afirmou a gigante de papel e celulose em comunicado ao mercado.

A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta em atividades operacionais "necessárias para o desenvolvimento de plantações florestais de eucalipto para uso comercial".

"Os panda bonds serão certificados como títulos verdes de acordo com a análise do China Green Bond Standard Committee", disse a companhia, acrescentando que também obteve avaliação de parte independente que assegura que a destinação dos recursos está aderente aos princípios para títulos verdes publicados pela Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA, na sigla em inglês).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)