STOXX 600 sobe com impulso de ações de energia e de tecnologia

Por Shashwat Chauhan

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa avançava nesta quinta-feira, impulsionado por ações de energia e de tecnologia, além de balanços corporativos positivos em todos os setores.

O índice STOXX 600 subia 0,56%, a 504,41 pontos, embora se mantinha próximo da mínima de três meses, depois de cair nas duas sessões anteriores.

O setor de telecomunicações estava entre os cinco subsetores que mais subiam, com alta de 1,1%, enquanto as ações do setor de energia avançavam 1%.

A ASML subia 5,2%, depois que a maior empresa de tecnologia da Europa disse que espera que suas vendas cresçam de 8% a 14% nos próximos cinco anos, impulsionando o subsetor de tecnologia a uma alta de 1,9%.

Apesar dos ganhos desta quinta-feira, o índice STOXX 600 ainda não subiu acima dos níveis da semana passada, quando as ações europeias foram abaladas pela ampla vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

A probabilidade de tarifas por parte do novo governo Trump tem mantido os investidores europeus cautelosos.

Mais tarde, comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, e do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, estarão no radar dos investidores.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,15%, a 8.042 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 1,09%, a 19.210 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,75%, a 7.271 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,60%, a 33.909 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,30%, a 1.410 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,79%, a 6.344 pontos.