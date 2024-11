Reinaldo: Post de Bolsonaro sobre autor de explosão é vomitório inaceitável

A postagem nas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro falando sobre Francisco Wanderley Luiz, autor das explosões de bombas na praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), é um "vomitório inaceitável", declarou o colunista do UOL Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta quinta-feira (15).

Esse tweet indecente do Jair Bolsonaro, esse vomitório inaceitável, vem nos dizer o seguinte: o Francisco, tadinho, ele era meio doidinho, mas no fundo ele é vítima desses que não querem o diálogo. E quem não quer diálogo hoje, segundo o Bolsonaro, ora, o Supremo. O diálogo só vai se fazer se der a anistia, inclusive para ele próprio.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Bolsonaro afirmou que o ato foi 'um fato isolado, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão'.

Não dá para tirar a ação desse cara de um contexto que vem de apologia do golpe que está no seu sexto ano. Quatro anos de Jair Bolsonaro e mais dois depois, porque eles continuam. Veja só, eu não estou falando de culpados do ponto de vista penal. Eu estou falando de responsáveis políticos.

É preciso que a gente busque a responsabilidade política por isso que está aí. E que pode se repetir. Lobo solitário nunca é lobo solitário no sentido. Essas pessoas têm conexões. Elas estão falando em rede, estão falando na internet. Mas eu duvido que ele fizesse parte.

Ele me parecia mais pobre do que o dinheiro que ele mobilizou nesse tempo, mas também, a ver. Mas eu duvido que ele fizesse parte de um grupo organizado, identificado. Mas isso não é menos grave, isso é mais grave. Porque outros podem achar que mensagens estão sendo ditas para mim, olha aí, estão dizendo que eu preciso fazer alguma coisa.

O ex-presidente disse ainda em sua publicação que agora é necessário avançar por uma pacificação nacional: "As instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política. Vai ser o Brasil."

Bolsonaro prega pacificação, mas não se pacifica nada com golpista.

