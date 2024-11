Quatro latino-americanos e muitos idosos entre os mortos nas enchentes de Valência

Quatro latino-americanos estão entre os 216 mortos nas enchentes de 29 de outubro na região espanhola de Valência, quase metade dos quais eram idosos, informaram as autoridades espanholas nesta quinta-feira (14).

Um equatoriano, um venezuelano, um colombiano e um paraguaio compõem a lista de 26 vítimas fatais estrangeiras, de acordo com dados do Centro de Integração de Dados (CID) divulgados pela Justiça espanhola, que não revelou o sexo das vítimas.

Além das mortes em Valência, as tempestades na Espanha deixaram sete mortos na região vizinha de Castilla-La Mancha e um na Andaluzia, enquanto o número de pessoas desaparecidas chega a 16, todas em Valência.

Um exame do número de mortos na região de Valência revela que 190 eram espanhóis e 26 estrangeiros, de 11 países diferentes; 131 eram homens e 85 mulheres, 104 tinham 70 anos ou mais (15 eram nonagenários) .

Nove dos mortos eram da Romênia, 4 do Marrocos e 4 da China, sendo essas as comunidades mais atingidas, de acordo com sua presença significativa entre os imigrantes na Espanha.

As fortes tempestades que caíram na terça-feira formaram uma inundação que varreu tudo em seu caminho em quase 80 municípios no oeste e sul da cidade de Valência.

A velocidade e a violência do fluxo de água, que pegou muitas pessoas em moradias baixas, em carros ou na rua, dificultaram especialmente para os idosos alcançarem a segurança subindo em terrenos altos, como mostram as idades das pessoas que morreram.

al/mdm/du/mb/dd/aa

© Agence France-Presse