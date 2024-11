Quase 9 em cada 10 brasileiros viviam em áreas urbanas em 2022, mostra IBGE

Quase nove em cada dez brasileiros viviam em áreas urbanas, apenas um em área rural em 2022. Os dados são do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Do total de 203,1 milhões de habitantes no País em 2022, 177,5 milhões, o equivalente a 87,4%, residiam em áreas urbanas. Os demais 25,6 milhões, 12,6% da população total, moravam em áreas rurais.

O resultado representa um avanço da população urbana em relação ao Censo anterior, de 2010, quando 84,4% dos habitantes residiam em áreas urbanas. Em pouco mais de uma década, houve aumento de 16,6 milhões de pessoas morando em áreas urbanas, e queda de 4,3 milhões vivendo em áreas rurais.

"A divulgação com a divisão de áreas urbanas e rurais orientada pela morfologia urbana e pela funcionalidade das ocupações é uma novidade em relação aos dados do Censo 2022, quando o IBGE se baseava estritamente nos perímetros urbanos legais definidos pelas Prefeituras, muitas vezes desatualizados. Com base em imagens orbitais atualizadas, nossos atualizadores identificaram as extensões das áreas urbanas e rurais para fins estatísticos e classificaram cada setor censitário quanto à sua situação territorial. Esse mapeamento é que tornou possível a contabilização das populações por situação dos domicílios, urbanos ou rurais", apontou Felipe Leitão, técnico do IBGE, em nota oficial.

Os maiores proporções de população urbana ocorreram no Sudeste (94,44%) e Centro-Oeste (91,35%), seguidas das regiões Sul (88,24%), Norte (78,47%) e Nordeste (77,64%).

O Norte teve o maior avanço na taxa de urbanização entre 2010 e 2022, passando de 73,53% para 78,47%. Já a maior elevação em números absolutos na população urbana, entre 2010 e 2022, ocorreu na Região Centro-Oeste (19,21%), seguida da Norte (16,78%), Sul (13,61%), Nordeste (9,34%) e Sudeste (7,28%).

"Entre 2010 e 2022, a tendência de diminuição do ritmo de crescimento da população brasileira se manteve e passou a crescer no ritmo de 0,52% ao ano. Nas áreas urbanas, a população passou a crescer no ritmo de 0,82% ao ano, enquanto nas áreas rurais, retomou o ritmo de perda de mais de 1%, chegando a -1,28% em 2022", observou Leitão.

Pela primeira vez, o número de pessoas vivendo em áreas rurais encolheu em todas as regiões do Brasil. A Região Norte, que havia registrado crescimento de 8,07% entre 2000 e 2010, passou a apresentar perda de 11,12% em 2022, e o Centro-Oeste, que tinha crescimento de 2,03% da população rural entre 2000 e 2010, agora teve perda de 10,55% em 2022. As demais regiões mantiveram a trajetória de queda na população rural: Região Sudeste, com -16,93%; Nordeste, -14,37%; e Sul, -14,92%. Da perda total de 4.257.656 pessoas nas áreas rurais, quase metade (48,13%) ocorreu no Nordeste, 2.049.144 a menos.