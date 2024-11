Presidente do TSE diz que atentado não abala democracia brasileira

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, afirmou na sessão desta quinta-feira (14) que tentativas de atentado, como a ocorrida nesta quarta-feira (13), não "enfraquecem nem abalam a democracia brasileira".

O que aconteceu

Ministra falou sobre as explosões na praça dos Três Poderes, que mataram o próprio suspeito. Em seu discurso, ela afirmou que os graves acontecimentos não comprometem o trabalho das autoridades e dos servidores da Justiça para garantir a democracia brasileira.

Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, tentou entrar no STF (Supremo Tribunal Federal) com explosivos. De acordo com sua ex-mulher, ele planejava matar o ministro Alexandre de Moraes. O homem acabou lançando um explosivo em direção ao prédio da Corte e, depois, detonou outra bomba perto da própria cabeça, se matando com o artefato. Antes, ele também detonou bombas em um carro perto da Câmara dos Deputados. O caso é tratado pela PF como ato terrorista.

Cármen Lúcia falou sobre o ataque na abertura e ao final da sessão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta manhã e reforçou que as instituições seguem funcionando. Segundo ela, os brasileiros e brasileiras foram dormir preocupados ontem, mas acordaram hoje "ocupados em manter as suas funções para a garantia de continuidade estável, segura e permanente das instituições democráticas"

Ministro André Mendonça apoiou fala de Cármen e endossou as críticas aos atentados. Ele discursou durante a sessão, antes de se manifestar sobre o caso que estava sendo julgado, e disse que atos como o de ontem merecem "repúdio" e não se alinham à "liberdade democrática".

Conhecido como Tiü França, Luiz Wanderley era um chaveiro e pequeno empresário de Rio do Sul (SC). Havia se mudado para a periferia de Brasília há cerca de quatro meses. Em 2020, ele foi candidato a vereador no município catarinense pelo PL, partido de Bolsonaro, nas não se elegeu.

Amanhã é dia da Proclamação da República. Nós esperamos que a República deste Estado Democrático brasileiro acorde em paz e ciente de que eventuais atentados e aleivosias, ou qualquer tipo de contestação feita à democracia, não prevalecem. Não se há de deixar fazer atenção a esses comportamentos, cuja investigação e processamento serão feitos no devido tempo, e pelas autoridades competentes , mas que nada nada dizem, nem enfraquecem, nem abalam, a democracia brasileira, que tem na cidadania brasileira a certeza de que as instituições continuem a cumprir sua função

Ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE