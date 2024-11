Presidente do Fed de Richmond diz que salários e tarifas são razões para se ter cautela com inflação

WASHINGTON (Reuters) - Os ganhos em novos acordos salariais e a possibilidade de aumentos de tarifas estão entre as incertezas que podem fazer com que as autoridades do Federal Reserve sejam mais cautelosas ao ponderar se venceram a batalha contra a inflação, disse o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, nesta quinta-feira.

"Ser ponderado, gradual, sistêmico, metódico... em termos de declarar vitória não é um mau julgamento, porque você pode ter pressões de custo que virão para coisas como salários ou tarifas ou o que quer que aconteça... Por outro lado, você não pode ignorar as coisas que são desinflacionárias", disse Barkin em comentários à Real Estate Roundtable, um grupo de políticas públicas para investidores e empresas do setor imobiliário.

Barkin não indicou se é favorável a outro corte na taxa de juros na próxima reunião do Fed em dezembro.

(Por Howard Schneider)