Polícia apura possível relação entre hacker preso e autor das explosões

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

A Polícia Civil apura se um hacker preso hoje em Jundiaí (SP), suspeito de ter ameaçado por email bombardear o STF (Supremo Tribunal Federal), era ligado ao autor de explosões morto na noite desta quarta-feira (13) em Brasília.

O que aconteceu

Hacker foi preso em Jundiaí por emails com ameaças em 2022. A Polícia Civil gaúcha agora investiga se o homem de 36 anos tinha ligações com o catarinense Francisco Wanderley Luiz.

Ele ameaçou explodir o STF, indica a investigação. Em outras duas ações, exigiu pagamento de R$ 450 mil para não explodir o Congresso e o Masp. A Polícia Civil gaúcha não soube dizer quando a ameaça foi feita, mas afirmou que ela foi remetida a vários parlamentares.

Policiais apreenderam celulares, computadores, discos rígidos externos e pen drives. O material que estava com o hacker será analisado para verificar se há relação com Francisco Wanderley, os acampamentos golpistas de 2022 ou os ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Homem preso também é suspeito de enviar ameaças de morte a deputados estaduais do RS. Uma dessas ameaças, ocorrida em outubro deste ano, deu início à investigação. A partir daí, agentes encontraram várias mensagens que mostravam a atuação criminosa contra outras pessoas e instituições.

Nós temos indicativos de que ele fazia parte de grupos extremistas, assim como foi apontado em relação a esse indivíduo que tirou a vida ontem no STF [Wanderley]. Então, vamos verificar se eles participaram dos mesmos grupos, se se conheciam, se tinham relação.

Vanessa Pitrez, delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Como foram emails com ameaças

Em 17 de dezembro de 2022, o hacker enviou email endereçado ao gabinete de ministros do STF e à Presidência. Ele também dizia não concordar com o resultado das eleições presidenciais vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa com o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Aviso: iremos explodir o STF com todos dentro (...). Em nome de todos os outros brasileiros indignados com o resultado da eleição, queremos deixar muito claro que temos aproximadamente 20 kg de exploxivo (...) e estamos prontos e instruídos para usar.

Trecho de email com ameaça da explosão

Esquerdistas, negros, índios e homossexuais estariam tendo 'voz'. De acordo com a delegada Vanessa Pitrez, o hacker usava "aqueles discursos de ódio que comumente são proferidos. Falava só na esquerda".