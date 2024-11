Piora na inadimplência rural no BB não é generalizada, diz presidente

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou nesta quinta-feira que a piora na inadimplência na carteira rural não é generalizada, após o resultado do terceiro trimestre mostrar forte deterioração no segmento, fazendo o banco elevar significativamente suas provisões.

A maior parte do aumento "está relacionada com a cultura de soja, especialmente na região Centro-Oeste", afirmou a executiva em videoconferência com analistas sobre o balanço do banco divulgado na noite de quarta-feira. "Não existe crise no agronegócio brasileiro", reforçou.

Medeiros chamou a atenção para o que chamou de "algo novo", que é um aumento de pedidos de recuperação judicial do produtor rural, apesar de ainda ter uma representação mínima nos resultados do banco. "É um instrumento utilizado por poucos, mas que traz efeitos negativos a todos".

"A RJ do produtor rural inviabiliza o acesso ao crédito, compromete a confiança na cadeia do agro, cria uma ruptura na atividade econômica das mulheres e dos homens no campo, e impacta o custo para todo segmento", reforçou.

No terceiro trimestre, as provisões para créditos de liquidação duvidosa do BB cresceram 34,2% ano a ano, com a linha de risco de crédito aumentando 26,9%, explicado principalmente pela elevação da inadimplência no segmento agro. O índice acima de 90 dias passou a 1,97%, de 0,71% um ano antes.