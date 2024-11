Petróleo fecha com leve alta; investidores se concentram na queda acentuada dos estoques de combustível

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em leve alta em negociações instáveis nesta quinta-feira, com uma queda acentuada nos estoques de combustível dos EUA superando as preocupações com o excesso de oferta e com a demanda, decorrentes de um dólar mais forte.

Os contratos futuros do petróleo Brent ficaram 0,4% mais altos, a 72,56 dólares por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiram 0,4%, a 68,70 dólares. Ambos os índices de referência haviam caído brevemente em território negativo durante a sessão.

O Brent estava no caminho para perder cerca de 1,7% na semana, enquanto o WTI deveria encerrar a semana com uma queda de mais de 2%, devido a um dólar mais forte e a preocupações com o aumento da oferta em meio ao crescimento lento da demanda.

Os estoques de gasolina dos EUA caíram em 4,4 milhões de barris na semana passada, informou a Administração de Informações sobre Energia, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 600.000 barris. O estoque de 206,9 milhões de barris na semana encerrada em 8 de novembro foi o menor desde novembro de 2022.

Os estoques de destilados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, caíram 1,4 milhão de barris, em comparação com as expectativas de um aumento de 200.000 barris.

Os futuros da gasolina dos EUA ficaram 0,8% mais altos, enquanto os futuros do óleo para calefação fecharam em queda de cerca de 0,3%, após um breve aumento decorrente dos dados.

No entanto, o que limitou os ganhos dos preços do petróleo foi um aumento de 2,1 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana passada, muito mais do que as expectativas dos analistas de um aumento de 750.000 barris.

Enquanto isso, a Agência Internacional de Energia previu que a oferta global de petróleo excederá a demanda em 2025, mesmo que os cortes da Opep+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados como a Rússia, permaneçam em vigor, já que o aumento da produção dos EUA e de outros produtores externos supera a demanda lenta.

A agência sediada em Paris aumentou sua previsão de crescimento da demanda para 2024 em 60.000 barris por dia, para 920.000 bpd, e deixou sua previsão de crescimento da demanda de petróleo para 2025 pouco alterada em 990.000 bpd.

O prêmio do contrato do WTI do primeiro mês sobre o contrato do segundo mês também diminuiu esta semana, atingindo o menor valor desde junho. A redução do prêmio indica que a percepção de oferta restrita para pronta entrega diminuiu.

O dólar subiu para a maior alta em um ano e caminhou para o quinto ganho diário consecutivo, impulsionado por rendimentos mais altos e pela vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA.

Um dólar mais forte torna o petróleo denominado em dólares mais caro para os detentores de outras moedas, o que pode reduzir a demanda.

Na terça-feira, a Opep cortou sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo para este ano e o próximo, destacando a fraqueza na China, na Índia e em outras regiões, marcando a quarta revisão consecutiva para baixo da perspectiva para 2024 do grupo de produtores.

"Os futuros do petróleo estão tentando estabelecer um preço de equilíbrio, já que o aumento do índice do dólar americano está criando mais um obstáculo, juntamente com um governo Trump que agora terá o controle do Congresso, que provavelmente reverterá a maioria das políticas de energia do governo Biden", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação da BOK Financial, em uma nota.

Espera-se que o petróleo Brent atinja uma média de 80 dólares em 2025, abaixo da previsão de 85 dólares feita no final de setembro, escreveu Giovanni Staunovo, estrategista de petróleo do UBS Switzerland AG, em uma nota, citando estimativas de crescimento da demanda mais baixas, principalmente da China.

"De modo geral, consideramos que o mercado de petróleo estará equilibrado ou marginalmente com excesso de oferta no próximo ano", disse Staunovo.