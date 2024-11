Parou no tempo: 4 itens de carros atuais que te fazem se sentir nos anos 90

Do UOL

Os carros evoluíram nos últimos 30 anos, depois da primeira onda dos carros populares.

Já temos elétricos, híbridos, injeção direta de combustível e diversas outras modernidades que colaboram para o conforto e a segurança dos ocupantes.

Mas alguns itens ainda insistem em estar presentes, levando motoristas e passageiros a sentirem que ainda estão nos anos 1990.

São equipamentos arcaicos, mas que, por algum motivo, as montadoras ainda acham que são úteis.

Freio de estacionamento no pé

Quando muitos carros já usam o freio elétrico, que não ocupa espaço no console central como a velha alavanca, alguns fabricantes ainda preferem o acionamento por pedal como nos carros dos anos 60 e 70. E não estamos falando de caminhonetes robustas, mas do Toyota Corolla Cross (vídeo acima) e do Nissan Sentra.

Relógio digital

Relógio do painel da Toyota Hilux Imagem: José Antonio Leme/UOL

Era um charme na linha Ford dos anos 1980 e uma das marcas até hoje que fazem lembrar do Del Rëy, mas também dos carros da Toyota atuais. No Corolla já não existe mais, mas quem olhar para o painel da Hilux e do SW4 (foto acima) vai ver o relógio digital de cristal líquido na cor azul.

Vidros por manivela

Banco traseiro do Fiat Mobi traz vidros laterais com acionamento manual Imagem: Murilo Góes/UOL

Nas janelas das portas da frente ninguém tem mais, mas quem vai atrás e precisa abrir o vidro, vai ter que girar a manivela na maioria dos carros de entrada vendidos hoje.

CD player

Porsche 718 Cayman GT4 RS ainda traz tocador de CDs, item cada vez mais raro nos carros atuais Imagem: Divulgação

Quando já existe streaming e Bluetooth, CD players caíram em desuso na grande maioria dos carros, inclusive nos de entrada que, quando equipados com aparelho de som, já não são mais capazes de ler os antigos discos. Mas de onde menos se espera é que se acha: o Porsche 718 ainda vem de fábrica com leitor para CDs.

*Com matéria de maio de 2023