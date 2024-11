Para presidente do BoE, investimento empresarial no Reino Unido está fraco pelos padrões do G7

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey disse que o investimento empresarial no Reino Unido está fraco para os padrões do G7, em discurso preparado para o Jantar Anual de Serviços Financeiros e Profissionais, na Mansion House. "Precisamos encorajar o investimento empresarial no Reino Unido", disse.

Ele afirmou que "saúda" os planos estabelecidos no orçamento britânico de outono para o investimento de capital público, mas disse que é "claro" que isso não aumentará a taxa de crescimento potencial do Produto Interno Bruto (PIB). "Temos que incentivas o investimento na economia real", explicou.

"O crescimento potencial da oferta caiu desde a crise e o principal contribuinte para essa queda é a fraca produtividade", disse. Segundo ele, a fragmentação global pode ter consequência negativas e, no contrário, estar aberto ao exterior é determinante para a produtividade.

Bailey disse ainda que a inteligência artificial pode trazer inovação generalizada para várias áreas da economia, mas que a mudança não deve acontecer rapidamente.