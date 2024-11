Ministro ucraniano apoia "paz através da força" em mensagem a indicado para secretário de Estado dos EUA

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse nesta quinta-feira que espera que Marco Rubio, o indicado a secretário de Estado dos Estados Unidos, adote uma política de "paz por meio da força" em meio a dúvidas sobre como o novo governo lidará com a guerra na Ucrânia.

"Parabéns a @MarcoRubio por sua indicação para se tornar o 72º Secretário de Estado dos EUA", escreveu Sybiha no X.

"Estou ansioso para trabalharmos juntos, aprofundar a parceria estratégica mutuamente benéfica entre Ucrânia e EUA e promover a paz por meio da força na Ucrânia e em todo o mundo."

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se referiu à "paz por meio da força" ao parabenizar Donald Trump por sua eleição e usou o termo ao se dirigir aos líderes europeus e descartar concessões a Moscou na guerra de mais de dois anos e meio.

Zelenskiy apresentou um "plano de vitória" aos aliados que se concentra em fornecer a Kiev os meios para se defender e pede um convite para que a Ucrânia se junte à Otan, há muito denunciado pela Rússia como inaceitável.

Trump disse na quarta-feira que estava nomeando Rubio, um membro dos comitês de relações exteriores e de inteligência do Senado.

No passado, Rubio defendeu uma política externa mais assertiva dos EUA com relação aos inimigos geopolíticos do país, mas recentemente alinhou suas opiniões mais estreitamente com as da abordagem "América Primeiro" de Trump.

Em abril, Rubio foi um dos 15 senadores republicanos a votar contra um grande pacote militar para ajudar a Ucrânia a resistir à Rússia e apoiar outros parceiros dos EUA.

Em entrevistas recentes, ele disse que a Ucrânia deveria buscar um acordo negociado em vez de se concentrar na recuperação do território tomado pelas tropas russas.

Trump tem criticado a assistência militar contínua do presidente democrata Joe Biden para a Ucrânia.

(Reportagem de Ron Popeski)