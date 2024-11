Marfrig tem lucro líquido de R$ 79,1 milhões no 3º trimestre e reverte prejuízo

São Paulo, 14 - A Marfrig Global Foods encerrou o terceiro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 79,1 milhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 112 milhões de igual período de 2023, informou a companhia na quarta-feira, 13, depois do fechamento do mercado financeiro. O Ebitda subiu 60,4% ante o terceiro trimestre de 2023, de R$ 2,414 bilhões para R$ 3,872 bilhões. Já a margem Ebitda ficou em 10,3%, 3,07 pontos porcentuais acima de um ano antes. A receita líquida aumentou 12,4%, de R$ 33,548 bilhões para R$ 37,701 bilhões de julho a setembro deste ano.De acordo com a empresa, a dívida líquida fechou o terceiro trimestre de 2024 em R$ 38,903 bilhões, alta de 16% ante igual período de 2023. A alavancagem em reais, medida pela relação entre dívida líquida e o Ebitda ajustado, passou de 3,91 vezes ao fim de setembro de 2023 para 3 vezes no término do terceiro trimestre deste ano. O fluxo de caixa operacional atingiu R$ 3,695 bilhões. Os investimentos consolidados no terceiro trimestre foram de R$ 942 milhões."Estamos avançando de forma consistente em nossos negócios, com uma plataforma completa de produção, venda e distribuição de alimentos de valor agregado, suportada por marcas fortes e que chegam a cada vez mais mercados e consumidores", afirmou, no release de resultados, o controlador e presidente dos Conselhos de Administração de Marfrig e BRF, Marcos Molina.OperaçõesA operação América do Norte, capitaneada pela National Beef, registrou receita líquida de US$ 3,244 bilhões, queda de 3,9% em relação a igual período de 2023. O Ebitda ficou em US$ 79 milhões, queda de 47,1%. A margem Ebitda da operação foi de 4,5%, contra 6,7% um ano antes. O volume total comercializado pela unidade foi de 508 mil toneladas, queda de 4,9%. Do total, 439 mil toneladas foram destinadas ao mercado interno e outras 69 mil toneladas ao mercado externo."A demanda por carne bovina nos Estados Unidos segue aquecida e, graças à resiliência operacional, temos conseguido performar consistentemente acima da média da indústria apesar do momento de baixa no ciclo do gado", disse o CEO da Operação América do Norte da Marfrig, Tim Klein.Já na operação América do Sul, a receita líquida aumentou 28,9%, para R$ 4,268 bilhões no terceiro trimestre de 2024. O Ebitda alcançou R$ 517 milhões, alta de 8,2%, enquanto a margem Ebitda ficou em 12,1%. O volume de vendas foi de 219 mil toneladas, 22,1% maior na comparação anual. Foram 87 mil toneladas exportadas e 131 mil toneladas destinadas ao mercado interno."De janeiro a setembro, conquistamos 30 novas habilitações na região, que contribuíram para diversificar o mercado e permitiram à nossa operação exportar para destinos com melhor preço, como os Estados Unidos e o México", comentou o CEO da Operação América do Sul, Rui Mendonça.A companhia destacou que o resultado da BRF, com receita líquida de R$ 15,449 bilhões, Ebitda de R$ 2,968 bilhões e margem Ebitda de 19,2%, foi um dos impulsionadores do seu desempenho no segundo trimestre de 2024.Dividendos A Marfrig Global Foods anunciou, em fato relevante, divulgado nesta quarta-feira, a aprovação de pagamento de dividendos no valor de R$ 2,5 bilhões, com base nos lucros apurados no balanço relativo ao terceiro trimestre. O montante será imputado ao dividendo obrigatório do exercício de 2024.O valor será de R$ 2,824256 por ação ordinária, desconsiderando-se as ações em tesouraria. O pagamento será realizado em 26 de dezembro, em moeda corrente nacional, por meio do Banco Bradesco, sem retenção de imposto de renda na fonte, conforme a legislação vigente.Os acionistas registrados até a data-base de 12 de dezembro de 2024 terão direito ao dividendo, e as ações da companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 13 de dezembro de 2024. Para os investidores de ADRs, o pagamento será efetuado pelo JP Morgan Chase Bank.