Líder norte-coreano ordena 'produção em massa' de drones explosivos

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, ordenou a "produção em massa" de drones depois de assistir a um teste destes aparelhos em uma fábrica, informou nesta sexta-feira (14, data local) a agência estatal de notícias do país.

Kim supervisionou na quinta-feira um teste de drones desenhados para atingir alvos terrestres e marítimos produzidos pelo Complexo de Tecnologia Aérea Não Tripulada (UATC, na sigla em inglês) da Coreia do Norte.

O líder do regime norte-coreano "destacou a necessidade de construir um sistema de produção em série o mais breve possível e passar à produção em massa em larga escala" desses drones, indicou a KCNA.

Trata-se de aparelhos não tripulados carregados com explosivos desenhados para se chocarem deliberadamente contra alvos inimigos.

O país asiático revelou pela primeira vez seus modelos de drones em agosto, um passo que os especialistas vincularam à sua cada vez mais estreita aliança de segurança com a Rússia.

No teste realizado na quinta-feira, os drones atingiram "com precisão" seus alvos depois de voarem por uma trajetória pré-determinada, segundo a KCNA.

Kim afirmou que os aparelhos eram "um componente de sua capacidade ofensiva [...] fácil de usar" devido a seu custo de produção relativamente baixo e sua ampla gama de aplicações, segundo explicou a agência.

A Coreia do Norte "tem dado importância recentemente" para o desenvolvimento de dispositivos não tripulados e para integrá-los na estratégia militar global do país, acrescentou Kim.

Com base nas imagens difundidas em agosto, os especialistas disseram que os drones norte-coreanos tinham similaridades com os israelenses "HAROP" e "HERO 30" e com os russos "Lancet-3".

A Coreia do Norte poderia ter adquirido esta tecnologia da Rússia que, por sua vez, a conseguiu do Irã. Os especialistas suspeitam que Teerã teve acesso a ela através de um ciberataque ou roubo contra Israel.

A aposta de Pyongyang por esses aparelhos não tripulados pode estar vinculada à sua aliança com a Rússia. Segundo os países ocidentais, a Coreia do Norte fornece armamento e até mesmo enviou tropas para lutar na guerra contra a Ucrânia.

Os drones têm sido uma arma crucial por parte de ambos os lados do conflito provocado pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

