Kotscho: Bombas e pressão por anistia mostram que golpistas seguem em ação

O atentado em Brasília é a prova de que os golpistas não desistiram e continuam em ação, disse o colunista Ricardo Kotscho no UOL News desta quinta (14).

Lobo solitário foi a primeira coisa que falaram ontem à noite, por ter sido um ato isolado. Mas foi uma coisa planejada e que, certamente, contou com muito mais gente, né? Foi uma operação condicionada. Não era uma coisa de um maluco qualquer que jogou com uma bomba na frente do Supremo. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Para Kotscho, as grades que voltaram a cercar a sede do STF (Supremo Tribunal Federal) nove meses depois de serem retiradas são a prova de que a ameaça de golpe é real.

É gravíssimo o que aconteceu, e esse negócio das grades mostra o seguinte: o golpe ainda não acabou, esse é o caminho. Se achava nove meses atrás, vida nova, página virada e tal, nada.

Os caras não pararam de falar em anistia, continuaram atacando o Supremo, e ontem chegou essa bomba, que deixou todo mundo perplexo. Porque nós estamos à véspera do G20 aqui no Brasil, com as principais lideranças mundiais, e acontece uma coisa dessa. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho diz ser inacreditável o que está acontecendo no Brasil.

E tem que investigar muito isso para ver todas as ligações desse sujeito, com quem preparou essas bombas e tudo. Isso não é uma coisa da cabeça dele.

Isso aí é muito grave, mostra que eles não desistem. Os golpistas continuam em ação, é um processo que não acabou. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613) Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja abaixo o programa na íntegra: