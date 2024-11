Ibovespa sobe, em meio a expectativas de pacote 'expressivo' de corte de gastos

O Ibovespa avança moderadamente nesta quinta-feira, 14, após ceder 0,27%, na mínima aos 127.388,86 pontos. Na sexta-feira, os mercados brasileiros fecharão por conta do feriado da Proclamação da República, o que tende a diminuir a liquidez.

Na quarta, o principal indicador da B3 fechou em alta de 0,03%, aos 127.733,88 pontos, com os investidores focados no debate sobre o pacote de gastos em Brasília. Na mesma quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o número do pacote de ajuste de despesas que está em elaboração pelo governo será "expressivo" e reforçará o conceito de que todas as rubricas devem, na medida do possível, ser incorporadas ao que prevê o arcabouço fiscal.

O Ministério da Fazenda teria indicado ao Congresso que o pacote seria de R$ 70 bilhões em cortes nos próximos dois anos, segundo a Veja. O assunto continua no foco, ainda que o governo tenha dito que o anúncio só será feito na semana que vem.

"A tendência de baixa recente do Ibovespa reflete a falta do anúncio", pontua Bruno Burth, sócio e analista de renda variável da Legend Invest.

Segundo ele, o mercado permanece atento a qualquer novidade sobre o tema. "Ontem, saíram rumos sobre o valor que seria um pouco acima do esperado. Se for mesmo, pode ser positivo", afirma.

Contudo as dúvidas fiscais estão longe de uma solução segundo Burth. "R$ 70 bilhões não resolverão. Esse valor seria apenas uma paliativo", diz o sócio e analista de renda variável da Legend Invest.

Em Nova York, as bolsas sobem de forma moderada também, enquanto o petróleo avança com um pouco mais de força. Assim as ações da Petrobras sobem perto de 1,00%, enquanto as da Vale tÊm alta de 0,12% a despeito do recuo de 1,37% do minério de ferro em Dalian, na China.

Hoje, no Brasil, saiu o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro, que subiu 0,80%. O dado ficou acima da mediana de 0,56% das projeções e perto do teto de 0,90%. Ainda assim, é insuficiente para empolgar por conta das incertezas ficais no Brasil e a moderação no exterior.

Depois do CPI norte-americano na véspera, saiu mais cedo o PPI do país. O dado de inflação ao produtor veio em linha com o esperado, reforçando apostas de nova queda do juro básico americano em setembro. Ainda hoje terão falas de dirigentes dos bancos centrais dos EUA, do Brasil, da Inglaterra e do Banco Central Europeu (BCE).

Ainda ficam no foco os resultados de empresas brasileiras que divulgaram balanços como Banco do Brasil, Marfrig, JBS, BRF, Rede D'Or, entre outros.

Às 11h40, o Ibovespa subia 0,31%, aos 128.128,84 pontos.