Homens morrem após queda de elevador em Salvador enquanto faziam mudança

Dois trabalhadores de uma empresa de mudança morreram em Salvador, nesta quinta-feira (14), após o elevador em que eles estavam despencar de uma altura de aproximadamente 25 metros.

O que aconteceu

Um dos corpos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no fosso do elevador, localizado em um condomínio do bairro Horto Florestal. "Tínhamos pouquíssimo espaço pra montar um sistema pra puxar e trazer a vítima até nós", explicou o major André Moreira.

As circunstâncias das mortes são investigadas pela Polícia Civil. Os corpos foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica.

Os bombeiros levaram duas horas para conseguir remover as duas vítimas do elevador. Representantes da empresa responsável pela manutenção do elevador também estavam no local, assim como da firma onde os dois homens trabalhavam.

Outros funcionários que trabalhavam na mudança disseram à TV Bahia, afiliada da Globo, que o elevador apresentou movimentos bruscos momentos antes do acidente. Um morador do prédio afirmou que o equipamento sempre passava por manutenção.

A Atlas Schindler, responsável pela manutenção do elevador, disse que colabora com as autoridades. "Informa que está cooperando com as autoridades na investigação das causas do acidente, bem como trabalhando com o condomínio e todas as outras partes envolvidas. Reitera, mais uma vez, as profundas condolências à família das vítimas".