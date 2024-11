Grupo Brics ofereceu à Turquia status de país parceiro, diz ministro turco do Comércio

ANCARA (Reuters) - O ministro turco do Comércio, Omer Bolat, disse que foi oferecido à Turquia o status de país parceiro pelo grupo de nações do Brics, no momento em que Ancara continua o que chama de esforços para equilibrar seus laços orientais e ocidentais.

A Turquia, membro da Otan, expressou nos últimos meses seu interesse em participar do grupo Brics de economias emergentes, composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, participou de uma cúpula de líderes do Brics organizada pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Kazan, no mês passado, depois que Ancara afirmou ter tomado medidas formais para se tornar membro do grupo.

"Quanto ao status da Turquia em relação à associação (ao Brics), eles ofereceram à Turquia o status de membro parceiro", disse Bolat em uma entrevista à emissora privada TVNet na quarta-feira.

"Esse (status) é o processo de transição na estrutura organizacional do Brics", afirmou ele.

Ancara vê o grupo Brics como uma oportunidade para promover a cooperação econômica com os Estados-membros, em vez de uma alternativa aos seus laços ocidentais e à adesão à Otan, disse Erdogan.

As autoridades turcas têm dito repetidamente que a possível adesão ao Brics não afetaria as responsabilidades da Turquia com a aliança militar ocidental.

Além da adesão plena, os membros do Brics introduziram uma categoria de "país parceiro" em Kazan, de acordo com a declaração emitida pelo Brics em 23 de outubro.

Bolat não disse se Ancara havia aceitado a proposta.

Uma autoridade do Partido AK, partido governista de Erdogan, declarou à Reuters este mês que, embora a proposta tenha sido discutida em Kazan, o status de país parceiro não atenderia às exigências da Turquia para adesão.

(Reportagem de Jonathan Spicer)