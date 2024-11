GP de Mônaco continuará no calendário da F1 até 2031

O Grande Prêmio de Mônaco, histórica prova da Fórmula 1, continuará no calendário da categoria até 2031, mas com nova data a partir de 2026, anunciaram os organizadores do Mundial nesta quinta-feira (14).

"A Fórmula 1 continuará correndo pelas ruas de Mônaco até 2031, depois de estender o acordo existente com o Automóvel Clube de Mônaco (ACM) que durava até a temporada 2025", informou o Grupo Formula One em comunicado.

Tradicionalmente disputada no final de maio, a famosa corrida nas ruas do Principado será realizada no início de junho a partir de 2026, conforme a mesma nota.

Na lista de Grandes Prêmios mais disputados no Mundial de F1 desde 1950, o de Mônaco ocupa a segunda posição, atrás apenas do circuito de Monza (GP da Itália). A prova acontece de maneira ininterrupta desde 1955.

A corrida, no entanto, não é uma das mais emocionantes, já que o circuito estreito complica as ultrapassagens e o espetáculo. Na última edição, disputada no dia 26 de maio, o Top 10 do treino de classificação foi o mesmo que cruzou a linha de chegada.

Na ocasião, o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu pela primeira vez correndo em casa, uma vitória que buscava desde sua estreia na F1, em 2018.

O Grande Prêmio de Mônaco de 2025 será disputado no fim de semana de 23 a 25 de maio e marcará o 75º aniversário de sua estreia oficial na principal categoria do automobilismo.

