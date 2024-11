Governo de MG encaminha projeto de lei para desestatização da Copasa

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de saneamento de Minas Gerais, Copasa, afirmou nesta quinta-feira que o governo estadual enviou à assembleia legislativa projeto de lei com medidas para a privatização da empresa.

O projeto foi enviado nesta quinta-feira, informou a empresa, citando comunicação da secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais. O governo mineiro também enviou outro projeto à assembleia sobre a privatização da estatal de energia Cemig

As ações da Copasa exibiam alta de 2,97%, cotadas a 24,29 reais, quando foram suspensas pela B3 diante da comunicação do fato relevante. Na reabertura dos negócios, os papéis exibiam alta de 4%, cotados a 24,52 reais, enquanto o Ibovespa tinha oscilação positiva de 0,24%.

A Copasa atualmente é controlada em 50,03% pelo Estado de Minas Gerais, que detém 190,25 milhões de ações ordinárias da empresa, segundo dados da companhia.

Acionistas minoritários nacionais da Copasa possuem outros 21,05% das ações da companhia, enquanto os estrangeiros 28,64%.

A companhia tem um cronograma de investimentos que soma cerca de 10 bilhões de reais entre este ano e 2028.

O envio do projeto de lei de privatização da Copasa acontece alguns meses depois que o governo do Estado de São Paulo abriu mão do controle sobre a maior empresa de saneamento do setor no país, Sabesp, ao vender 15% de participação na companhia para o grupo de energia elétrica Equatorial por 7 bilhões de reais.