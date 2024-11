Gabarito oficial Enem 2024: veja aqui respostas divulgadas pelo Inep

As provas e os gabaritos oficiais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 foram divulgados na manhã desta quinta-feira (14) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira).

O que aconteceu

Os gabaritos dos dois dias de prova estão disponíveis. Inicialmente, eles seriam disponibilizados no dia 20 de novembro, mas foram antecipados, conforme informou o Ministro da Educação, Camilo Santana, no último domingo (10).

O resultado final com as notas individuais dos candidatos será disponibilizado no dia 13 de janeiro de 2025. Na sequência, terão início as inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e para outros programas de ingresso ao ensino superior.

Confira abaixo os gabaritos:

Provas do 1º dia - 3 de novembro

Caderno azul

Caderno amarelo

Caderno branco

Caderno verde

Caderno laranja (Braile e ledor)

Caderno roxo (Libras)

Provas do 2º dia - 10 de novembro

Caderno amarelo

Caderno cinza

Caderno azul

Caderno verde

Caderno laranja (Braile e ledor)

Caderno lilás (Libras)

É possível calcular nota a partir do gabarito?

A TRI não leva em conta apenas o número de acertos, mas também a coerência das respostas ao conjunto de questões. O que torna a missão mais difícil para calcular a nota, pois o exame é formado por questões com pesos diferentes.

O que você precisa saber: espera-se que os participantes que acertaram as questões difíceis também acertem as questões fáceis.

Pelo método de correção, portanto, errar perguntas fáceis e ir bem nas questões difíceis leva a uma "punição" na nota. Estatisticamente, seria improvável o candidato ter acertado apenas as difíceis e, portanto, provavelmente houve chute.

Conforme o nível de dificuldade de cada pergunta, o Inep elabora uma função matemática para cravar quanto de conhecimento o candidato tem em cada questão da prova. Sendo assim, duas pessoas com a mesma quantidade de acertos na prova são avaliadas de formas distintas, a depender de quais itens estão certos e errados. E podem, portanto, ter notas diferentes.

TRI também aponta que um candidato com um número de acertos elevado terá pontuação alta, enquanto um participante com poucos acertos terá nota baixa.

O que é o TRI?

Teoria de Resposta ao Item. Segundo o Inep, a TRI é composto por um conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, o seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características das questões.

O modelo de TRI leva em conta três parâmetros: