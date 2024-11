Dólar à vista fecha em baixa de 0,09%, a R$5,7862 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a quinta-feira em baixa ante o real, ainda que limitada, interrompendo uma sequência recente de ganhos, com investidores se apegando à possibilidade de que o pacote fiscal do governo Lula atinja cifras acima do que vinha sendo esperado.

No exterior, o dólar seguiu sustentando ganhos ante boa parte das demais divisas, em mais um dia de “Trump trade”.

O dólar à vista fechou o dia em leve baixa de 0,09%, cotado a 5,7862 reais. Nesta semana encurtada pelo feriado da Proclamação da República na sexta-feira, a divisa acumulou alta de 0,85%.

Às 17h06, o dólar para dezembro -- o mais líquido atualmente no Brasil -- cedia 0,37%, aos 5,7955 reais.

(Por Fabrício de Castro)