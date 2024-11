Disney apresenta previsão plurianual robusta e ações disparam

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - As ações da Walt Disney subiam nesta quinta-feira depois que a gigante do entretenimento divulgou lucros trimestrais que superaram as estimativas de Wall Street e apresentou uma previsão robusta para os próximos anos.

A empresa projetou um crescimento percentual ajustado do lucro por ação na casa de um dígito alto no ano fiscal de 2025, mesmo com despesas de capital de aproximadamente 8 bilhões de dólares. Também disse que espera recomprar ações no valor de 3 bilhões de dólares.

A Disney previu um crescimento de dois dígitos nos lucros por ação no ano fiscal de 2026 e 2027, à medida que seus investimentos em parques temáticos, sua frota de navios de cruzeiro e streaming pagam dividendos.

"Achamos que é apropriado darmos uma visão plurianual, porque esses investimentos são obviamente de natureza plurianual", disse o diretor financeiro Hugh Johnston a investidores. "Em termos de nossa confiança na entrega, obviamente, temos confiança nisso. Caso contrário, não o faríamos."

As ações da Disney subiam 10,2%, para 113,17 dólares, a maior cotação em seis meses.

"Embora a Disney normalmente não emita orientações de longo prazo, esse relatório de lucros foi marcado por uma perspectiva otimista até 2027", disse o vice-presidente da Emarketer, Paul Verna. "Os investidores aplaudiram os resultados."

O recente sucesso da gigante do entretenimento nos cinemas ajudou a compensar a queda na receita operacional das divisões de Experiências e Esportes da empresa. O menor comparecimento em locais internacionais afetou os resultados dos parques temáticos, e os custos mais altos de programação e produção prejudicaram a ESPN.

A Disney divulgou lucros ajustados por ação de 1,14 dólar em seu quarto trimestre fiscal, encerrado em setembro. Isso se compara às estimativas de consenso de 1,10 dólar por ação, de acordo com analistas consultados pela LSEG.

A receita atingiu 22,6 bilhões de dólares, ligeiramente acima das previsões de Wall Street de 22,45 bilhões de dólares. O lucro operacional aumentou 23% em relação ao ano anterior, chegando a quase 3,7 bilhões de dólares.

A receita operacional da unidade de entretenimento, que inclui filmes, televisão e streaming, mais do que dobrou, chegando a 1,1 bilhão de dólares no trimestre, refletindo o retorno da comédia indicada ao Emmy "Only Murders in the Building", do Hulu, e os filmes do verão norte-americano, incluindo "Deadpool & Wolverine" e "Alien: Romulus".

Disney+, Hulu e ESPN+ produziram lucro operacional de 321 milhões de dólares no trimestre, marcando o segundo trimestre consecutivo de lucratividade dos serviços de streaming.

Os ganhos com streaming ajudaram a compensar uma queda de 38% na receita operacional das redes de televisão tradicionais da Disney.

No segmento Experiências da Disney, que inclui parques e produtos de consumo, o lucro operacional caiu 6%, para 1,66 bilhão de dólares.

A empresa registrou uma queda de 32% no lucro operacional dos parques internacionais, refletindo os custos de construção de novas atrações e a concorrência das Olimpíadas em Paris.

Na unidade de esportes, que inclui a rede ESPN e o negócio Star India, a receita operacional caiu 5%, para 929 milhões de dólares. Para o ano inteiro, a receita operacional doméstica está 6% acima de 2023, com desempenho impulsionado pelo crescimento de dois dígitos na receita de anúncios.

Além da projeção para o ano fiscal de 2025, a Disney disse que espera um crescimento de dois dígitos no lucro por ação ajustado nos anos fiscais de 2026 e 2027.