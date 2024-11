Deutsche Telekom eleva orientação após lucros superarem previsões, e ação sobe 3%

A Deutsche Telekom elevou a sua orientação para o ano inteiro depois de reportar um lucro líquido mais elevado no terceiro trimestre, citando a dinâmica contínua de crescimento em ambos os lados do Atlântico. O grupo alemão de telecomunicações espera agora lucros de cerca de 43 bilhões de euros, em vez de 42,9 bilhões. O grupo ainda espera um fluxo de caixa livre após arrendamentos de cerca de 19 bilhões de euros e um lucro ajustado por ação superior a 1,75 euros.

No terceiro trimestre, a Deutsche Telekom informou que o lucro líquido subiu para 2,96 bilhões de euros, contra 1,92 bilhões de euros um ano antes.

A receita aumentou de 27,56 bilhões de euros para 28,50 bilhões de euros, acima do consenso compilado pela empresa de 28,47 bilhões de euros. Neste contexto, as receitas da Alemanha aumentaram 2,5%, para 6,465 bilhões de euros, impulsionadas pelo crescimento sustentado do cliente. As receitas dos EUA aumentaram 3,7%, para 18,29 bilhões de euros, enquanto as receitas da Europa cresceram 3,9%, para 3,11 bilhões de euros.

Em Frankfurt, as ações da empresa avançaram 3,30% ao final da sessão.