Corpo de autor de ataque em Brasília é retirado da Praça dos Três Poderes

O corpo do autor do ataque a bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que ocorreu na noite de quarta-feira, 13, foi retirado na manhã desta quinta-feira, 14, do local, por volta das 9 horas. Um carro do Instituto Médico Legal (IML) levou o corpo e, no local, restam apenas carros do Esquadrão Antibombas.

O autor do ataque a bombas é Francisco Wanderley Luiz, que morreu em área próxima ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal foi acionada no momento e enviou agentes para o local, enquanto ministros da Corte foram retirados às pressas da sede do tribunal.

Uma hora antes da explosão, o autor do ataque fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao Supremo, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional, Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado.

Após a explosão, o Palácio do Planalto sofreu uma varredura.

Além disso, medidas de segurança no prédio também foram reforçadas.

Seguranças também foram reforçadas no Alvorada e no Palácio do Jaburu.