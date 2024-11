Contando as horas pro feriado? Veja como fica o termômetro e se vai chover

O feriado de 15 de novembro trará tempo instável em várias partes do Brasil, com fortes chuvas previstas para o Norte, Centro-Oeste e Sudeste, enquanto o Nordeste terá áreas de calor e tempo seco. Após dois dias de tempo seco, a Grande São Paulo se prepara para chuvas e queda de temperatura, com previsão de pancadas e risco de enchentes ao longo da semana.

O que diz a previsão

Desde desta terça-feira, o tempo mudou em São Paulo, com a chegada de uma frente fria. O aumento de calor e a frente fria facilitaram a formação de nuvens carregadas sobre o estado.

O feriado e o fim da semana serão marcado por instabilidade e chuvas frequentes. Na sexta-feira e sábado, as áreas de instabilidade se intensificam, com previsão de chuva moderada a forte na capital e leste paulista. Somando-se as precipitações até sábado, a cidade pode acumular 100 mm de chuva.

A partir da quinta-feira, a frente fria deve chegar ao Rio de Janeiro e ao sul de Minas Gerais. O Inmet alerta para a possibilidade de temporais, que podem causar alagamentos e transtornos nas regiões metropolitanas. No Espírito Santo, a previsão é de chuvas mais brandas, mas ainda com risco de pancadas isoladas no norte do estado.

A Região Norte terá chuva volumosa, com risco de temporais em alguns estados. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que áreas do Amazonas, Rondônia e Tocantins terão pancadas frequentes de chuva devido ao calor e à alta umidade. Os acumulados podem ultrapassar 100 mm, especialmente no centro-oeste do Amazonas e no Tocantins, aumentando o potencial para alagamentos e dificuldades em deslocamentos.

No Centro-Oeste, a combinação de ar quente e úmido deverá provocar instabilidades intensas. Estados como Goiás e Mato Grosso devem registrar volumes de chuva expressivos, acima dos 100 mm, à medida que uma frente fria avança na região. No Mato Grosso do Sul, o início da semana será de chuvas moderadas, que devem aumentar conforme a frente fria se desloca e favorece a formação de um canal de umidade sobre a região.

O Nordeste terá um feriado mais seco, com exceção de áreas no sul da Bahia e Maranhão. A maior parte do Nordeste ficará sob tempo seco, o que é favorável para atividades ao ar livre. Porém, o leste e sul da Bahia, além de algumas áreas do Maranhão e do Piauí, poderão registrar precipitações, especialmente entre os dias 13 e 15. Após essa data, o tempo seco voltará a predominar.

Na Região Sul, uma frente fria traz chuvas e queda nas temperaturas. Áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem regiões com mínimas que podem chegar a 8°C. No Paraná, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva durante o feriado.

Variações marcantes

As temperaturas também terão variações marcantes em todo o país. O Sudeste verá máximas mais amenas no dia 15, especialmente no leste de São Paulo, onde os termômetros não devem passar de 22°C. No restante do Sudeste, temperaturas entre 24°C e 30°C devem ser registradas, enquanto o Sul, especialmente o Rio Grande do Sul, poderá ver máximas de até 34°C em algumas localidades.

No Norte e Nordeste, o calor permanece com máximas entre 28°C e 38°C. O interior nordestino e a região amazônica terão as temperaturas mais elevadas do país. No Centro-Oeste, o clima será quente, com máximas entre 22°C e 30°C, tornando a região propícia para o aumento de instabilidades durante a semana.