Carro da comitiva de ministro é roubado no centro do Rio antes do G20

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) -Um veículo da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, foi roubado e posteriormente recuperado pela polícia do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, informou o governo estadual, enquanto o assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de eventos preparatórios para a cúpula do G20 na cidade na próxima semana.

Segundo o secretário estadual de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos, o motorista do ministro estava aguardando uma pessoa da comitiva ministerial na porta de um hotel no centro da cidade quando foi abordado por criminosos armados.

"A comitiva não estava em deslocamento. O motorista do ministro estava aguardando uma pessoa em frente ao hotel e foi abordado por dois homens em uma moto. O carro foi roubado, rapidamente foram acionadas as forças de segurança e o veículo foi recuperado", afirmou o secretário, acrescentando que o carro foi encontrado na comunidade Nova Holanda, na zona norte da cidade.

Macêdo, que está no Rio participando de eventos prévios à cúpula do G20 da semana que vem, minimizou que o roubo tenha algum impacto sobre a segurança do encontro entre os líderes globais.

“Não foi comigo, foi com um carro contratado para a equipe de apoio e eu não estava no carro, não tinha ninguém nosso no carro e ele (motorista) ia começar o serviço“, disse o ministro a jornalistas. “A segurança está muito profissional, feita nos padrões internacionais como tem que ser feito”.

O assalto aconteceu no mesmo dia em que entrou em vigor a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada pelo governo federal na cidade para ampliar a segurança com o reforço de homens das Forças Armadas para a cúpula do G20.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5° Batalhão da PM (Praça da Harmonia) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo na rua do Riachuelo. O policiamento foi reforçado na região após o incidente.

"De acordo com o comando da unidade, o motorista foi abordado por dois homens em uma moto, no momento em que aguardava o embarque de um passageiro. Os suspeitos fugiram antes da chegada da guarnição. O policiamento foi reforçado na região”, disse a PM.

A cúpula do G20 ocorrerá nos dias 18 e 19 no Museu de Arte Moderna (MAM) e terá um esquema de segurança que envolve mais de 10 mil agentes de diversas forças.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir a segurança do evento.

“Estamos preocupados com a segurança desde o início da preparação. Vamos ter os principais chefes de Estado aqui no Rio", afirmou em entrevista a jornalistas.

"Governo federal, governo do Estado e prefeitura tomaram todas as medidas necessárias. Estou muito tranquilo”.

(Edição de Pedro Fonseca)