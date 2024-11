Cantora de jazz francesa Manu Le Prince lança CD em homenagem a Johnny Alf, pioneiro da bossa nova

Depois de um tributo ao genial saxofonista americano Wayne Shorter, Manu Le Prince decidiu reeditar um CD em homenagem ao músico brasileiro Johnny Alf, um dos pioneiros da bossa nova. No próximo domingo (17), a embaixadora do jazz latino na França faz um show na Casa Som de la Terre, em Paris, para lançar "Bossa Jazz Forever-Love to Johnny Alf".

"Bossa Jazz Forever-Love to Johnny Alf", gravado integralmente no Rio de Janeiro, foi lançado inicialmente em 2013, três anos depois da morte do músico, cantor e pianista brasileiro. O CD é reeditado onze anos depois pela "Frémeaux & Associés", que é a gravadora de Manu Le Prince desde o disco "Children of the Night"; um tributo a Wayne Shorter.

"A minha gravadora gostou desse projeto e quis relançar esse trabalho, gravado totalmente no Brasil e que na época foi lançado por uma gravadora pequena. Uma coisa bem legal e eu tenho muito orgulho de poder ter feito esse disco", conta Manu Le Prince.

A gravação de Bossa Jazz Forever contou com a participação notável do francês Idriss Boudrioua, saxofonista e arranjador de Johnny Alf, radicado no Brasil há mais de 35 anos. "Ele ficou apaixonado pelo Brasil com eu", compara a cantora, que descobriu a música brasileira nos anos 1980. "Me deu essa vontade de misturar o jazz com a música do Brasil. Faz muitos anos que eu estou fazendo isso", lembra.

"Genialf"

O repertório de Johnny Alf é perfeito para esse projeto musical de Manu Le Prince. "Eu achei a música do Johnny maravilhosa, muito interessante, com swing, porque é uma bossa nova bem jazzística que ele escreveu e criou", garante a cantora.

Todas as dez faixas de Bossa Jazz Forever, interpretadas por Manu Le Prince, são de autoria de Alf, que foi um dos pioneiros da Bossa Nova e influenciou grandes nomes da MPB, como Tom Jobim. Alf não reconhecia fronteiras entre jazz, samba e bossa nova. Jobim, aliás, criou até um adjetivo "genialf" para definir a obra do pianista. "Genialf é lindo, né?", concorda.

Entre as músicas que compõem o CD estão grandes clássicos e sucessos como "Eu e a Brisa" e "Rapaz de Bem". No entanto, Johnny Alf (1929-2010) morreu desconhecido do público e sem o devido reconhecimento pela sua contribuição à música brasileira. Manu Le Prince espera com a reedição de "Bossa Jaz Forever" contribuir para a promoção, na França e na Europa, da vida e da obra desse músico "talentoso que era uma pessoa muito particular, muito maravilhosa e muito diferente nesse aspecto da bossa nova".

O próximo show de Manu Le Prince interpretando o CD "Bossa Jazz Forever-Love to Johnny Alf" acontece em Paris, no dia 17 de novembro, no Som de la Terre. Mas a cantora de jazz já tem novas datas para a apresentação do CD no Brasil, em fevereiro e março de 2025, com shows em Penedo, Paraty e Rio de Janeiro, entre outras cidades.

Clique na foto para ver a entrevista na íntegra.