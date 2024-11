Campos Neto diz esperar que Galípolo consiga aprovar autonomia financeira do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 14, esperar que seu sucessor no cargo consiga aprovar a autonomia financeira da autarquia. Campos Neto será substituído pelo atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, no início de 2025.

"A gente fez a autonomia operacional e, infelizmente, não conseguimos avançar na autonomia financeira. Espero que meu sucessor consiga avançar nisso, acho que é muito importante para o Banco Central ter esse ciclo completo", disse Campos Neto em evento do Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória (ES).

O banqueiro central citou como marca da sua gestão o aumento da eficiência da intermediação financeira, com iniciativas como Pix e Open Finance.

Outro legado, segundo ele, é a transparência. Campos Neto disse que tentou abrir mais as informações e mostrar que as decisões do BC são técnicas.

"Espero que a gente continue nesse movimento de inovação, continue nesse movimento de transparência e continue nesse movimento de autonomia", afirmou Campos Neto.