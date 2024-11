Bolsas da Ásia fecham em baixa, após reação contida de Wall Street ao CPI dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/11/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após Wall Street reagir de forma apenas contida ontem a dados de inflação dos EUA que reforçaram expectativas de corte dos juros americanos.

O índice Hang Seng caiu 1,96% em Hong Kong, a 19.435,81 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 0,48% em Tóquio, a 38.535,70 pontos, e o Taiex cedeu 0,63% em Taiwan, a 22.715,38 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no vermelho, pressionados por ações ligadas a lítio e tecnologia. O Xangai Composto teve queda de 1,73%, a 3.379,84 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto amargou perda ainda maior, de 2,81%, a 2.060,23 pontos. No fim da noite de hoje, estão previstos os últimos dados chineses de produção industrial e vendas no varejo.

Na contramão, o sul-coreano Kospi registrou alta marginal de 0,07% em Seul, a 2.418,86 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos.

Ontem, as bolsas de Nova York fecharam sem direção única e com variações modestas, após os últimos números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA impulsionarem apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortará juros mais uma vez, em sua última reunião do ano, em dezembro.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou os negócios em alta, graças ao bom desempenho de ações financeiras, depois de acumular perdas por três sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 avançou 0,37% em Sydney, a 8.224,00 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires