Azul tem no 3º trimestre prejuízo ajustado de R$ 203,1 mi, 76,3% menor que no 3º tri de 2023

A companhia aérea Azul registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 203 milhões no terceiro trimestre de 2024, cifra 76,3% menor que o prejuízo de R$ 855,9 milhões apurado no mesmo intervalo do ano passado.

O lucro operacional aumentou 6,7% na mesma base de comparação, atingindo um recorde de R$ 1,027 bilhão, com uma margem de 20%. Quando comparado ao resultado do segundo trimestre, o aumento foi de 132,8%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) somou R$ 1,653 bilhão entre julho e agosto, um crescimento de 6% sobre o registrado em igual trimestre de 2023, novo recorde histórico.

A receita líquida total cresceu 4,3% no terceiro trimestre ante igual etapa do ano passado totalizando R$ 5,129 bilhões, recorde histórico.

O tráfego de passageiros (RPK) cresceu 4,3% no terceiro trimestre em relação a um crescimento de capacidade de 3,7%, resultando em uma taxa de ocupação de 82,6%, 0,5 ponto porcentual a mais do que no terceiro trimestre.