Autor de explosões 'não demonstrava comportamento alterado', diz deputado

Amigo de Francisco Wanderley Luiz, o deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC) disse que o autor das explosões de ontem na praça dos Três Poderes "não apresentava alterações de comportamento". Em entrevista ao UOL News nesta quinta (14), o parlamentar afirmou que a última conversa entre eles ocorreu no ano passado e não envolveu questões políticas.

Goetten descreveu Francisco como uma pessoa "pacífica", sem deixar transparecer qualquer evidência de que seria capaz de planejar e executar algum ato violento. Ambos conviveram na cidade catarinense de Rio do Sul, onde o autor das explosões se lançou como candidato a vereador em 2020 com o nome de "Tiu França".

As imagens que tenho dele são de uma pessoa pacífica, ordeira, um empresário antenado às tendências do mercado. Nunca vi esse perfil nele. Tive mais contato com ele em 2020, quando foi candidato a vereador lá e esteve em várias reuniões conosco. Para mim, é muito estranho e choca muito o ato que ele cometeu e poderia ter cometido.

De forma alguma percebi essa mudança de comportamento e esse movimento que está aparecendo nas investigações. Ele participou de uma campanha política municipal nossa, lá em Rio do Sul, e eu acompanhei. Não havia nenhuma atitude nesse sentido, que demonstrava um comportamento alterado dele, de forma alguma. É nesse sentido que eu falo.

Sabia da participação política dele em 2020. Eu participei também dessa campanha. Mas agora o movimento desses políticos que está aparecendo, que ele está tendo de ter participado de alguma manifestação, isso eu desconheço. Jorge Goetten, deputado federal (Republicanos-SC)

Entretanto, o deputado contou que, na última conversa dele com Francisco, chamou sua atenção o abalo emocional que o amigo demonstrou ao desabafar sobre o fim de seu casamento.

Falei com ele pela última vez no ano passado, quando nos visitou no gabinete. Acho que eu o atendi em duas vezes lá. Foi uma visita de conterrâneo, de amigo, de recordações de nosso tempo em Rio do Sul. Tinha e tenho boas lembranças dele dessa época. Ele foi um empresário de sucesso na cidade e tínhamos atividades similares.

Tínhamos um certo convívio. Ele frequentava meus estabelecimentos comerciais, e eu fazia o mesmo esporadicamente. Era um empresário visionário, com uma família do bem e muito querida em nossa cidade. Todos nós, conterrâneos, estamos muito abalados com isso.

Eu desconhecia isso [críticas de Francisco ao STF e a Alexandre de Moraes] e estou aguardando as investigações. A conversa comigo não foi nesse sentido. Não foi política, mas de conterrâneos, das boas lembranças, de amigos em comum.

Ele me falou muito da separação dele. Isso me chamou a atenção e até comentei com o gabinete que não era o França que eu conhecia, porque não tinha essa intimidade com ele para conversar sobre isso. Eu o senti muito abalado emocionalmente. Depois disso, não conversamos mais. Ele foi ao gabinete em agosto, mas eu não estava. Jorge Goetten, deputado federal (Republicanos-SC)

Josias: Ex-mulher faz conexão entre autor de explosões e atos golpistas

A ex-mulher do autor das explosões de ontem na praça dos Três Poderes indicou que há uma relação entre o episódio e os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, afirmou o colunista Josias de Souza.

Sem nenhuma dúvida [é um crime de cunho político]. Todas as indicações vão nessa direção.

Embora Moraes tenha dito que o inquérito está nas mãos do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo, para que decida se há conexão das investigações de 8/1, na prática ele já está atuando. Moraes autorizou batidas de busca e apreensão feitas pela Polícia Federal.

A polícia já identificou e está ouvindo uma ex-mulher desse personagem que se autodetonou na frente do STF. É preciso aguardar os desdobramentos para ver tudo o que essa ex-mulher falou, mas, pelo que soube, ela também faz essa conexão com os atos que desaguaram no 8/1.

Segundo soube, essa mulher disse que o homem-bomba esteve em acampamentos na porta de quartel no ano passado - não em Brasília, mas em Santa Catarina. Há muitos elementos que já vinculam os episódios. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

Landim: Discurso de Bolsonaro por pacificação do país soa estranho

O discurso de Jair Bolsonaro pedindo a pacificação do país após as explosões ocorridas ontem na praça dos Três Poderes parece perfeito, mas soa estranho por conta do histórico de manifestações antidemocráticas do ex-presidente, disse a colunista Raquel Landim.

O que o ex-presidente Jair Bolsonaro fala da questão do diálogo e da defesa de que o país precisa reduzir a polarização está perfeito. Só é muito estranho vindo dele, e em um momento no qual é ele quem precisa de uma anistia e está para ser indiciado.

Não podemos nos esquecer e precisamos ter memória. Se puxarmos tudo o que foi o governo de Bolsonaro e todos os ataques que ele fez às instituições, as coisas sempre estão concatenadas.

Pode ser que as investigações venham a concluir que o sujeito [o autor das explosões na praça dos Três Poderes] seja mesmo um doente. Mas há todo um clima que vai se montando ao longo dos anos e levando as pessoas a esse momento. Raquel Landim, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

Entenda o caso

As explosões ocorreram por volta das 19h30 de quarta-feira (13). Uma varredura será feita nos prédios da Câmara e do STF nesta quinta-feira — as atividades devem ser retomadas a partir das 12h. O Senado Federal suspendeu os trabalhos.

Luiz teria circulado pelo anexo 4 da Câmara durante o dia, segundo informação dada aos deputados pelo chefe de segurança da Casa. O local abriga a maioria dos gabinetes dos parlamentares. A entrada no prédio é liberada para qualquer pessoa. Os visitantes precisam passar por um detector de metal, mas não há revistas.

A Câmara estava em votação no momento da explosão no estacionamento. Os deputados discutiam a PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas. Com a notícia das explosões, parlamentares reclamaram da continuidade da sessão apesar da "banalização da violência e dos ataques de 8 de Janeiro", em referência aos atos ocorridos também na Praça dos Três Poderes.

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) suspendeu a sessão às 21h14 após a confirmação da morte. O deputado manteve os trabalhos até o horário com o argumento de que estava "aguardando o chefe da Segurança da Câmara dos Deputados".

O STF divulgou uma nota dizendo que "ministros foram retirados do prédio em segurança". A Corte afirmou que "dois fortes estrondos foram ouvidos". A sessão do Supremo era sobre operações policiais nas favelas do Rio. A sessão contou com autoridades e representantes da sociedade civil. Por isso, o plenário estava mais cheio do que o normal — na hora das explosões, muitos ainda estavam no prédio.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613) Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.