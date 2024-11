Atentado no STF reforça ambiente contrário no Congresso à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, diz Padilha

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira que o atentado a bomba ocorrido na véspera nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF) reforça o sentimento entre parlamentares contrário à concessão de anistia aos condenados pelos ataques antidemocrátios de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes.

Em entrevista à GloboNews, o ministro disse que o ocorrido reforça a falta de ambiente no Congresso para uma votação sobre o tema -- algo que aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro vêm tentando emplacar.

Na noite da quarta-feira duas explosões na Praça dos Três Poderes, uma perto da entrada do STF e outra em um carro parado em um estacionamento da Câmara dos Deputados, resultaram na morte do autor do ataque, que segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tinha a intenção de matar ministros da corte.

O diretor-geral também disse que há uma possível ligação do autor do ataque com os atos antidemocráticos às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)