Alckmin sobre saída da Argentina da COP29: negacionismo sobre questão climática é muito ruim

Chefe da delegação brasileira na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lamentou a saída da Argentina da conferência. "O negacionismo sobre a questão climática é muito ruim", disse Alckmin.

A afirmação foi realizada em entrevista logo depois dele participar de uma sessão de alto nível, a última agenda coletiva antes de voltar para o Brasil.

"Está nítida a repercussão das mudanças climáticas na economia", afirmou o vice-presidente, acrescentando que, na reunião da qual acabara de sair, houve um alerta sobre o impacto negativo da crise climática no Produto Interno Bruto (PIB) global. "Acabamos de ouvir agora que ela pode derrubar o PIB, a questão das mudanças climáticas", disse.

Segundo estudo da Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, representada na sessão pela presidente Sabine Mauderer, o PIB global vai cair em 15% até 2050.

"A ciência é para ajudar a humanidade, para que as pessoas possam viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor", concluiu o vice-presidente.