Alckmin descarta risco à segurança do G20 após 'atentado à instituição da República'

O vice-presidente Geraldo Alckmin descartou risco à segurança da reunião do G20, na semana que vem no Brasil, depois do atentado a bomba na quarta-feira na Praça dos Três Poderes, em Brasília. "Não vejo nenhum problema. Está tudo muito bem encaminhado para o Rio de Janeiro", disse Alckmin, depois de participar de uma reunião de alto nível na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), que ocorre em Baku, no Azerbaijão.

Ele classificou o atentado como triste e grave.

"É triste pela perda de uma vida e grave por ser um atentado a uma instituição da República, um Poder da República. É algo que deve ser apurado com extrema rapidez e com extremo rigor", disse o chefe da delegação brasileira na COP29 e que retorna nas próximas horas para o Brasil, inclusive para participar da reunião do G20.