Ações da China e de Hong Kong caem com decepção por incentivo e preocupações com Trump

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quinta-feira, depois que as últimas medidas de Pequim para reavivar o setor imobiliário não conseguiram melhorar o humor dos investidores e as preocupações com as relações entre os Estados Unidos e a China se intensificaram com relatos da influência crescente de Donald Trump.

No fechamento, o índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, tiveram queda de 1,73%, o maior recuo em quase um mês. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,96%, atingindo nova mínima de sete semanas.

O mais recente esforço da China para apoiar o setor imobiliário por meio de incentivos fiscais sobre transações de casas e terrenos não conseguiu melhorar os preços das ações do setor.

O índice imobiliário do CSI caiu 2,1%, e o índice imobiliário Hang Seng Mainland perdeu 3,6%. A incorporadora Longfor foi uma das maiores perdedoras em Hong Kong, com queda de 7,2%, atingindo seu nível mais baixo desde o final de setembro.

As perdas se aprofundaram na parte da tarde em meio a preocupações renovadas sobre a política do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para a China, após relatos de que ele deverá controlar as duas casas do Congresso quando assumir o cargo em janeiro.

A nomeação de Marco Rubio, linha-dura sobre a China, por Trump para secretário de Estado também alimentou preocupações de que sua política em relação a Pequim poderia ir além das tarifas e do comércio.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,48%, a 38.535 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,96%, a 19.435 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,73%, a 3.379 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,73%, a 4.039 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,07%, a 2.418 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,63%, a 22.715 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,48%, a 3.738 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,37%, a 8.224 pontos.