Por mais vantajoso que o mercado de carros usados seja, muitos sequer cogitam colocar um destes veículos na garagem. Inclusive, os números mostram que a venda de zero km está bem aquecido, com o mês de outubro batendo recorde de comercializações em 2024.

Um dos motivos que afastam compradores de usados são as inúmeras pegadinhas que um leigo pode cair. Infelizmente, não faltam exemplos de coisas erradas que podem ser feitas para ocultar problemas em um carro. O comprador muitas vezes descobre somente depois, e precisa arcar com o prejuízo.

Na coluna dessa semana, separei algumas dessas gambiarras.

Óleo mais espesso

Em uma avaliação de carro usado, é imprescindível ligar o motor e observar seu funcionamento. Quando o motor tem problemas com folgas em peças móveis, fica perceptível um ruído metálico nessas peças.

O correto nesses casos é abrir o motor em um ambiente de oficina para encontrar o verdadeiro problema e solucionar. Mas como esse tipo de manutenção é onerosa, muitos optam por utilizar um óleo com viscosidade maior do que a recomendada, assim esse óleo mais espesso tende a ocupar o lugar da folga e diminuir o ruído do motor.

Por isso, é importante saber qual foi o óleo utilizado na última troca e comparar com o que o fabricante do carro recomenda.

Apagar luzes de advertência

Quando viramos a chave - ou apertamos o botão - para dar partida, várias luzes são acessas no painel de instrumentos e se apagam depois de alguns segundos. Algumas dessas luzes são de importantes recursos que afetam o funcionamento e a segurança do carro. Se uma dessas luzes não acendem, ou então não apaga, é sinal de algo errado que deve ser investigado.

No caso de não acender ao dar a partida, são grandes as chances do vendedor ter desligado essa luz, assim o painel deixa de avisar sobre esse problema.

Por exemplo, um carro com problema no módulo do freio ABS, algo geralmente muito caro de resolver. A luz do ABS vai permanecer acessa, mas ao invés do vendedor solucionar o problema, pode optar por desligá-la.

Uma dica para verificar isso é gravar um vídeo no momento da partida, e depois observar cada uma das luzes para comprovar que acendem e apagam depois de alguns segundos.

Pneu virado

Muitos carros são equipados com pneus de perfil baixo, menos tolerantes com as irregularidades das nossas ruas. Dificilmente um motorista nunca teve um pneu que 'ganhou' uma bolha depois de cair em um buraco.

Isso acontece quando a parte estrutural do pneu é rompida e a pressão interna empurra a borracha para fora, formando a bolha. Infelizmente não tem como reparar um pneu com bolha, e o mesmo deve ser descartado imediatamente.

Porém, para não ter que arcar com o custo de um pneu novo, muitos vendedores optam por invertê-lo, escondendo a bolha para o lado de dentro. Para não ser pego nessa gambiarra, é importante colocar o carro em um elevador para observar o lado interno no pneu, ou então entrar debaixo do carro para fazer o mesmo.

Escapamento soldado

Carros que rodam pouco e ficam muito tempo parados tendem a apresentar problemas pela falta de uso. Um desses problemas acontece com o escapamento. Piora quando o motorista opta por colocar combustível de qualidade duvidosa.

Na prática, ocorre que a água presente nesse combustível se acumula no escapamento e com o tempo enferruja a peça, abrindo buracos que interferem no ruído do carro, além de não filtrar os gases da combustão do motor.

Um conjunto de escapamento de qualidade custa caro para ser substituído. A solução para alguns é soldar os buracos aparentes para ocultar o ruído e enganar o comprador. Esse tipo de gambiarra costuma durar pouco, pois a ferrugem na parte interna continuará lá e vai voltar a abrir novos buracos com o tempo.

Por isso, é importante observar toda a extensão do escapamento e procurar não somente por buracos, mas também por possíveis soldas feitas nele.

Suspensão lubrificada

O teste de rodagem também é outra etapa importante em uma avaliação de carro usado. Depois de observar o carro por inteiro, somente colocando ele nas ruas para poder observar possíveis barulhos e folgas.

No caso da suspensão, os componentes sofrem com tantas irregularidades e não demoram para apresentar barulhos. A maneira correta de resolver isso é substituindo os componentes cansados por outros novos.

Porém, tem quem prefira ocultar esse problema para um futuro comprador, apenas lubrificando essas peças, que vão continuar ruins, porém sem barulhos. Para evitar cair nessa, é importante procurar por sinais de que as peças foram lubrificadas. Diferentemente dos outros componentes que normalmente estão sujos devido ao uso, a peça lubrificada tem aparência oleosa, como se estive com graxa em volta dela.

