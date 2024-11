Vice-governadora do DF diz que só após varredura da PM será possível detalhar explosões

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse nesta quarta-feira, 13, que só será possível detalhar informações sobre as explosões que ocorreram nesta noite na Praça dos Três Poderes, em Brasília, após uma varredura pela Polícia Militar. Ela está no local.

Celina foi aconselhada pelas autoridades policiais que estão no local a se manter afastada porque ainda não está descartada a existência de novos explosivos na região. A vice-governadora pediu também à imprensa que fique mais distante e disse que não há informações precisas sobre quantas explosões ocorreram.

Conforme o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou há pouco, foram pelo menos duas explosões na Praça dos Três Poderes: uma em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), com uma vítima fatal, e outra, em um carro no estacionamento da Câmara dos Deputados.